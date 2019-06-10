فان دايك يوجه انتقادات للاعبي هولندا

أبدى مدافع وقائد منتخب هولندا، فيرجيل فان دايك، أسفه للخسارة أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بهدف نظيف الأحد، في الوقت الذي انتقد فيه أداء فريقه في اللقاء.

وأكد قائد “الطاحونة البرتقالية” في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب الدراغاو: “نشعر بخيبة أمل لأننا خرجنا صفر اليدين.. الأجواء كانت مناسبة لتقديم كرة قدم جميلة أمام منافس كبير”.

وأشار إلى أنه” لا يجد تفسير واضح للأداء السيئ لهولندا في مباراة اليوم”، وقال “من الصعب تفسير لماذا لم تخرج الأمور بشكل جيد الليلة.. كانت مباراة مفتوحة وبها مساحات لكلا الفريقين”.

وأكد صاحب الـ27 عاماً أن الجميع داخل المنتخب، سواء المدرب رونالد كومان أو اللاعبين يقطعون خطوات مهمة كفريق وكمجموعة، ولهذا “لا يجب أن تؤثر هذه النتيجة في تطورنا”.

وأتم المتوج بلقب دوري الأبطال مؤخراً مع فريقه ليفربول الإنجليزي: “علينا أن نشعر بالفخر.. الآن نحن نتقدم نحو التأهل لنهائيات أمم أوروبا (يورو 2020)، ونحن مستعدون تماماً لهذه المهمة”.