جمال عمر: سعيد بتجربتي المؤقتة مع ميدو

أبدى جمال عمر المدير الفني السابق للمقاصة والذي يعمل بالجهاز الفني الحالي تحت قيادة أحمد حسام ميدو سعادته بالتجربة المؤقتة التي يخوضها مع الجهاز الفني الحالي. الحالي. وقال جمال عمر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي اليوم والذي عقد للإعلان عن تولي ميدو مهمة تدريب الفريق الفيومي: "سعيد بتجربتي المؤقتة مع ميدو واسعى لخدمة الفريق في منصبي الجديد" وأعلن نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام اليوم عن تولي ميدو مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بداية من الموسم الجديد.

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