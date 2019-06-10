أزمة الوداد والترجي تنهي صدام الأهلي واتحاد الكرة عن الدوري

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن أزمة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستنهي صدام الأهلي واتحاد الكرة بشان موعد انتهاء الدوري هذا الموسم. موعد انتهاء الدوري هذا الموسم. قال المصدر، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف "، بات مجبرا على مد القيد الأفريقي هذا الموسم خاصة بعدما قرر إعادة مباراة الوداد والترجي بعد أمم أفريقيا. وواصل أن مد القيد الأفريقي يخدم مصلحة الأهلي حتى يتمكن من قيد الصفقات الجديدة أفريقيًا دون مشاكل.

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