هاني سعيد يرفض الاعتزال ويجدد موسمًا للمقاصة

رفض هاني سعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة اعتزال كرة القدم رغم تقدمه في السن وقرر القدم رغم تقدمه في السن وقررالاستمرار في الملاعب لموسم جديد. وقام هاني سعيد بتجديد تعاقده مع المقاصة موسمًا جديدًا ليستمر حتى صيف 2020 المقبل.

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