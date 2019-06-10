صامويل إيتو يزور مصر لتصوير حملة إعلانية عن أمم أفريقيا

يزور النجم الكاميروني صامويل إيتو مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير حملة إعلانية عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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