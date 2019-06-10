"كاف" يوافق على إجراء محمود البنا اختبار الجري قبل أمم أفريقيا

تلقى اتحاد الكرة، موافقة من لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، على إجراء محمود البنا الحكم الدولي، اختبار الجري في المعسكر الاخير للحكام المشاركين ببطولة امم افريقيا رغم استبعاده. في المعسكر الاخير للحكام المشاركين ببطولة امم افريقيا رغم استبعاده. وبحسب مصدر داخل اللجنة فان البنا سيجري الاختبار يوم 14 أو 15 يونيو الجاري، وإن كانت فرصته صعبة في إدارة مباريات البطولة حتى لو نجح في الاختبار بعدما استقر الكاف على ضم ابراهيم نور الدين وامين عمر كحكام ساحة.

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