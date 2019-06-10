إلغاء اجتماع اتحاد الكرة اليوم والاكتفاء بإصدار بيان

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، إلغاء اجتماعه الذي كان مقررًا انعقاده، اليوم الإثنين،في جلسة ممتدة من دون إجماع، أمس، لمناقشة أزمة استكمال الدوري.
اتفق مسئولو اتحاد الكرة على الاكتفاء ببيان رسمي سيصدر اليوم للرد على بيان الأهلي الأخير، وشرح تفاصيل الأزمة، وكذلك إعلان استكمال الدوري بعد أمم أفريقيا.
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