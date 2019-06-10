محمد عبدالسلام يعلن جاهزية استاد المقاصة

أعلن محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة عن جاهزيمة ملعب الفيوم لاستقبال مباريات الفريق في الموسم الجديد، بعدما أوشكت أعمال الصيانة من الانتهاء. وقال عبدالسلام في المؤتمر الصحفي لإعلان ميدو مديرًا فنيًا للفريق: "الاستاد بتاعنا على وشك الانتهاء والموسم القادم سيكون على ملعبنا إن شاء الله، وميدو طلب مني اللعب في ملعب الفريق وليس خارج أرضنا "الاستاد بتاعنا على وشك الانتهاء والموسم القادم سيكون على ملعبنا إن شاء الله، وميدو طلب مني اللعب في ملعب الفريق وليس خارج أرضنابعدما لعبنا لموسمين خارج ملعبنا". وأضاف: "قيمة العقد مع ميدو مش لازم نعلنها، العقد مجرد حاجة رسمية، لكن تعاملنا مع ميدو بالكلمة، الرقم المتفق عليه في العقد أقل من قيمة ميدو بكتير، ورقم قيمة العقد مع ميدو ليس مهمًا في حاجات أهم بكتير".

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