وزارة الرياضة تدعم اتحاد الجمباز بالأجهزة لتنظيم بطولة كأس العالم للجمباز الفني 2020

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مساهمة ودعم الوزارة للاتحاد المصري للجمباز في شراء أجهزة رياضية مطابقة للمواصفات الفنية للاتحاد الدولي للجمباز وذلك لاستخدامها في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات والتي ستقام بمصر فى 2020 حيث أسند الاتحاد الدولي تنظيم البطولة للاتحاد المصري كأول كأس عالم تقام في مصر للجمباز الفني(رجال و سيدات).
وأكد صبحي أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأهمية النهوض بالرياضة المصرية من خلال التخطيط لاستضافة كبري الأحداث الرياضية بما يخدم ويحقق أهداف الدولة في المجال الرياضي ويساهم في تطوير قطاع السياحة الرياضية والتأكيد على ظهور تلك الأحداث الرياضية بالمظهر والمشرف
وأشار وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لا تدخر جهدا في التعاون مع كافة الاتحادات الرياضية لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم المالي في تنظيم البطولات ورعاية اللاعبين حيث تسهم هذه الأجهزة الرياضية في توسيع قاعدة ممارسة اللعبة والعمل على تنمية الموارد الذاتية للاتحاد من خلال تنفيذ برامج تدريبية وإنشاء المدراس والأكاديميات الرياضية في اللعبة بما يخدم المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.
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