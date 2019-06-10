أشرف صبحي يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي للمصارعة وعضو الاتحاد الدولي، بحضور اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الافريقية "أوكسا"، وعصام محمد إسماعيل رئيس الاتحاد المصري للمصارعة. تناول الاجتماع مناقشة تطوير لعبة المصارعة وكذلك توفير كامل الدعم للاتحاد ، اضافة الى توسيع قاعدة الممارسة العامة للمصارعة والمنافسات للاتحاد ، اضافة الى توسيع قاعدة الممارسة العامة للمصارعة والمنافسات الرياضية في مصر وأفريقيا. اثنى رئيس الاتحاد الافريقى على التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للمصارعة من جهة وبين الوزارة والاتحاد الافريقي من جهة اخري. وقد توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لفؤاد مسكوت على دعمه ومساندته للاتحاد المصري للمصارعة. وفى المقابل تقدم فؤاد مسكوت بالشكر لوزير الشباب والرياضة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ان مصر دولة لها تاريخ رياضى كبير خاصة في لعبة المصارعة ، كما اشاد بقدرة مصر التنظيمية على استضافة البطولات الرياضية على ارضها.

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