ميدو: هدفنا الفوز على الزمالك والوصول لنصف نهائي الكأس

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة، أن هدفه الأول بعد تولي المسئولية هو الفوز على الزمالك في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.
قال ميدو، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: "سنحاول الفوز على الزمالك والوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر".
وأكمل: "لم ألعب مباراة إلا وكان هدفي فيها الفوز، حتى في الدوري
واختتم: "الأمر نفسه مع الزمالك والأهلي، وهذه فلسفتي التي اعتمد عليها دائمًا، وأجتهد من أجل إيصالها للاعبي المقاصة، نسعى أن نكون فريقًا قويًا".
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