رياضة | مجزرة في يوفنتوس بسبب بوجبا

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يسعى نادي يوفنتوس لاستغلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لحصد بعض الأرباح عن طريق بيع اللاعبين، واستثمار تلك الأرباح للتعاقد مع أسماء جديدة.

ونشرت صحيفة توتو سبورت قائمة بأربعة لاعبين تستعد إدارة السيدة العجوز لبيعهم وهم حارس المرمى الإيطالي ماتيا بيرين والظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو والجناح الكولومبي خوان كوادرادو والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وكشفت الصحيفة أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع ضم بول بوجبا من فريق مانشستر يونايتد الانجليزي الممتاز.