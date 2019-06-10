رياضة | دي يونج يفاجئ نجم برشلونة ويتحدث عن مصير دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يفاجئ نجم برشلونة ويتحدث عن مصير دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فرينكي دي يونج ، لاعب خط الوسط الذي سيلعب في برشلونة الموسم المقبل ، بزميله في الفريق الكتالوني الدولي البرازيلي ارثر ميلو بعد خسارة هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال فرينكي الذي لم يشك في توافقه مع البرازيلي إنه لاعب رائع. إنه جيد للغاية وأريد حقاً أن ألعب معه. أنا متحمس للعب معه. بالطبع يمكننا اللعب معا ، لما لا؟.

وفيما يتعلق بمستقبل دي ليخت ، لم يرغب دي يونج في التعليق حيث قال إنه قراره. يجب أن يقرر مستقبله مع أسرته وأصدقائه وسنرى إلى أين يذهب.