رياضة | الزمالك يحسم مصير "روقا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير "روقا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عدم عودة محمد أشرف روقا المعار إلى نادي إنبي إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفريق بأن خالد جلال أبدى تحفظه على عودة روقة مرة آخرى للفريق في وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين في مركز وسط الملعب.

وأضاف المصدر ذاته بأن عودة اللاعبين المعارين ستكون في أضيق الحدود، ولم يتم الاستعانة سوى بثلاثة لاعبين في أقصى حد، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المجموعة الحالية من اللاعبين مع وجود بعض الإضافات التي يحتاجها الزمالك.