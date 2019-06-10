رياضة | تعرف على الجهاز المعاون لمصر المقاصة تحت قيادة ميدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الجهاز المعاون لمصر المقاصة تحت قيادة ميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، رسالة لكل من عمل في النادي الفيومي خلال الفترة السابقة.

وقال رئيس المقاصة خلال تقديم أحمد حسام ميدو مديراً فنياً للفريق :"أشكر جميع المديرين الفننين الذي عملوا معنا كلهم على خلق وفكر تدريبي كبير بداية من طارق يحيي وأحمد عبد الحليم ، علاقة طيبه ومبينه علي الحب وبعدها طارق يحيي وله كل الشكر والتقدير وعلاقتي به مستمرة حتي اليوم وأستقبل مكالمته اليوم لتهنئتي والتوأم الذي فضلوا إنهم لا يستمروا وإيهاب جلال الذي نكن له كل الحب والتقدير والذي بذل مجهود كبير معنا وإشترك في الكونفدرالية ورحل عن النادي لأسباب خارجه عن إرادتنا ورحل ونحن في المركز التاني وبعد ذلك مومن سليمان أحييه وعماد سليمان وطلعت يوسف عمل معنا عام ونصف".

وقام رئيس المقاصة بتقديم الجهاز المعاون لميدو في المقاصة، وقال :"أشكر عادل مصطفي اللي كلنا كنا بنستمع عندما كنا نشاهده على وجوده مدرب عام ومحمد عويس محلل أداء وخالد عبدالله مستمر معنا"

وتابع :" سيد متولي أيقونة ميدو وهو أحد أفراد عائلة مصر المقاصة، وليد هويدي مستمر في منصب مدير الكرة ولن نستغني عنه هو معنا منذ 10 سنوات ولديه قدرة لإمتصاص أي مشكلات".