رياضة | ميدو: هدفنا إقصاء الزمالك من الكأس وتعلمت من أخطائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: هدفنا إقصاء الزمالك من الكأس وتعلمت من أخطائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو، خلال تقديمه كمدير فني لفريق مصر المقاصة الذي سيقوده الموسم المقبل أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي :" نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كاس مصر وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور ال8 من كأس مصر".

وأضاف، ميدو :" الناس تعرف إني زمالكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والاهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل علي المربع الذهبي".

وتابع، :" أخر تجربة لي في نادي الوحدة السعودي أخدت خلاصة الاخطاء التي إرتكبتها وإتعلمت منها وأصبح لدي نضج كبير جداً في التعامل، انا لدي اخطاء وهدفي اصلاحها".