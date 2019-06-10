رياضة | ميدو يتحدث عن "ميكس الخبرات" وأهدافه مع المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يتحدث عن "ميكس الخبرات" وأهدافه مع المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو، خلال تقديمه كمدير فني لفريق مصر المقاصة الذي سيقوده الموسم المقبل أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي":" في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة والحمدلله أنا أكثر المدربين الذي قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق الذي قمت بتدريبها والأن هم لاعبين مميزين، مثال يوسف أوباما وياسر إبراهيم ومصطفي فتحي ومحمود مرعي ومحمد هلال ومحمد عبد العاطى وكثيرين أيضاً ".

وأضاف، :" لابد أن نستعين بالخبرات لأن هم النور الذي سيضيئ الفريق، أنا دائما مؤمن أن الفريق الذي يملك لاعبين خبرات ولاعبين شباب ينجح، فوجود في المقاصة لاعبين مثل هانى سعيد ومودي وأحمد عادل عبد المنعم وجون أنطوي ذلك يفيد الفريف، فاللاعب الصغير دائماً ما يسمع النصيحة من قائد الفريق وليس من مدربه، مثال عندما كنت للعب كنت أسمع من كابتن حسام حسن قائد المنتخب عن المدرب كابتن جوهري وهي طبيعة اللاعب الصغير.

وتابع ميدو قائلاً:"مصر المقاصة لديه سياسة واضحة ويريد أن يسير عليها وهم طريقين الأول هو حصد البطولات والمنافسة والطريق الثاني الإستثمار، وهي معادلة صعبه إنك تنافس وتستثمر في لاعبين ينافسوا علي بطولة في الموسم".