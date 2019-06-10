رياضة | رئيس المقاصة: ميدو لا يحتاج إلى تعريف ومونديال الأندية هدفنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة: ميدو لا يحتاج إلى تعريف ومونديال الأندية هدفنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبدالسلام" رئيس نادي مصر المقاصة، أن الفريق تعاقد مع مدير فني مميز وهو أحمد حسام ميدو، ليقود الفريق الموسم المقبل.

وتحدث عبدالسلام خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب قائلاً :"نجحنا في التعاقد مع أحمد حسام ميدو، هو لا يحتاج لتعريف هو من الشخصيات التي لديها تاريخ كلاعب قبل أن يكون مدير فني وأحد اللاعبيين المصريين، الذي شرفوا مصر خلال فترة لعبه"

وتابع، :" مصر المقاصة أصبح منزل ميدو والإتفاق لم يأخذ اكتر من 20 دقيقة وأنا شعرت إنه معجب بأداء مصر المقاصة وأنه قادر على تقديم شئ مميز مع مصر المقاصة، وأتمنى أنه يبقي معنا حتي نصل بالنادي لبطولة العالم للأندية".

واختتم رئيس المقاصة حديثه، قائلاً :" نحن نادي دائما معروفين بكلمتنا مع المدير الفنى فمثال تعاقدنا 3 سنوات مع إيهاب جلال كان دون عقد ومثله طارق يحيي وأيضاً مدربين كثيرين، نحن دائماً كلمتنا واحدة".