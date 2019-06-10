رياضة | ميدو: المقاصة يمتلك لاعبين على أعلى مستوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: المقاصة يمتلك لاعبين على أعلى مستوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح "أحمد حسام ميدو" المدير الفنى الجديد لمصر المقاصة خلال تقديمه، اليوم، قائلاً :" أشكر اللواء محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة علي التقدير لي وأيضاً أود أن أقول أن نادي المقاصة من الأندية التى لديها إستقرار إداري كبير ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط فيتميزوا أيضاً بالصبر علي المدرب حتي يقوم بكل ما يملك، أنا لم أفكر كثيراً لتولي مصر المقاصة".

وأضاف، ميدو:" أنا لدي 4 تحارب تدريبية من قبل مع الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي، وتجربتى مع المقاصة هي الخامسة ولابد أن اقول أن ما ينقصني في الفرق التي أقوم بتدريبها هو إنى أستمر مع الفريق لفترة لا تقل عن موسمين لذلك أنا لم أفكر كثيراً في عرض مصر المقاصة لأنه فريق لديه إستقرار إداري".

وتحدث ميدو عن لاعبي المقاصة، قائلاً :" مصر المقاصة من الفرق القليلة في مصر الذي يملك فريق منذ سنوات علي الأقل 60% من لاعبيه لن يتغيروا، أيضا يملك لاعبين خبرات وشباب ويوجد به لاعبين محترفين علي أعلي مستوي.