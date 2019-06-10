رياضة | ميدو يكشف سر موافقته على تدريب المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف سر موافقته على تدريب المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد حسام ميدو، عن سعادته بتولى مهام المدير الفنى لنادى مصر للمقاصة، مؤكدا أن لديه أسباب كثيرة لتولي مهمة قيادة النادي الفيومي بداية من الموسم المقبل.

وأكد ميدو في المؤتمر الصحفي المقام الآن، إن إعطاء الحرية للمدير الفني في المقاصة كانت ضمن أسباب موافقته على قيادة الفريق حيث لم تستغرق المفاوضات أكثر من ٢٠ دقيقة.

وأضاف ميدو أن من ضمن الأسباب أيضا تحلي إدارة المقاصة بالصبر وعدم الاستعجال على المدير الفني.

وأضاف ميدو أنه لم يجد سوى المقاصة الذى يشبه الأندية الأوروبية ، وأنه يسعى للاستمرار في النادي لمدة موسمين متتالين دون ضغط.