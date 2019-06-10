رياضة | ماذا قدم أحمد حسام ميدو مع الوحدة السعودي قبل تدريب المقاصة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم أحمد حسام ميدو مع الوحدة السعودي قبل تدريب المقاصة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مصر المقاصة عن تولي المدير الفني أحمد حسام ميدو، تدريب الفريق، خلال الموسم القادم بعد رجيل المدير الفنى طلعت يوسف، ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أخر تجارب ميدو قبل العودة للدوري المصري.

قدم ميدو تجربة تدريبية مميزة في مسيرته مع الوحدة السعودي رغم أن المدة ليست كبيرة ولكنه لفت الإنظار، فتعاقد مع الفريق في ديسمبر 2018 ورحل في مارس 2019 أي قاد الفريق لمدة 4 شهور فقط.

ولعب الوحدة تحت قيادة ميدو 13 مباراة، فاز خلالهم في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات، ولكن لم يستمر ميدو بعد أزمة بسبب تويتة علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مع أحد الجماهير، ولكن أكد المدرب المصري أن حسابه كان مخترق ولكن ذلك لم يغير شئ ورحل عن الفريق السعودي.

ويذكر أن ميدو درب الزمالك ووادي دجلة من قبل في مصر.