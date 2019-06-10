رياضة | سر تأخر انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان ميدو مدربا للمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تأخر انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان ميدو مدربا للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى مصر للمقاصة عن إقامة مؤتمر صحفى للإعلان عن تعيين أحمد حسام ميدو مدير فنيا جديدا للفريق الفيومي .

وقد حدد النادى إقامة المؤتمر فى تمام الساعة الحادية عشر بأحد الفنادق الشهيره بالتجمع الخامس ولكن لم يبدأ المؤتمر فى موعده والذى تأخر لما يقرب الـ٤٠ دقيقة بسبب وسائل الإعلام.

وتعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع أحمد حسام "ميدو" ، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد.