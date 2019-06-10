رياضة | برشلونة يطلب 50 مليون يورو للتضحية بنجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يطلب 50 مليون يورو للتضحية بنجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫أبدى نادي برشلونة موافقته على رحيل ظهيره الأيمن البرتغالي نيلسون سميدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.‬

‫وقالت صحيفة "الماركا" إن برشلونة لن يمانع رحيل سميدو لكن مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير.‬

‫وأضافت الصحيفة بأن النادي الكتالوني ينظر للأسعار الجنونية في السوق، لذلك هو لن يقبل بأقل من 45-50 مليون يورو ثمنا لسيميدو، أي تقريبا نصف قيمة كسر عقده 100 مليون يورو.‬