رياضة | برشلونة يطلب 50 مليون يورو للتضحية بنجمه

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أبدى نادي برشلونة موافقته على رحيل ظهيره الأيمن البرتغالي نيلسون سميدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.
وقالت صحيفة "الماركا" إن برشلونة لن يمانع رحيل سميدو لكن مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير.
وأضافت الصحيفة بأن النادي الكتالوني ينظر للأسعار الجنونية في السوق، لذلك هو لن يقبل بأقل من 45-50 مليون يورو ثمنا لسيميدو، أي تقريبا نصف قيمة كسر عقده 100 مليون يورو.