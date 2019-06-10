رياضة | هاني سعيد أول الحاضرين مؤتمر إعلان ميدو مدربا للمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني سعيد أول الحاضرين مؤتمر إعلان ميدو مدربا للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل قائد فريق نادى مصر للمقاصة هانى سعيد، مؤتمر إعلان أحمد حسام ميدو مديرا فنيا للنادي الفيومي والمقام بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس. ويتواجد نادى مصر للمقاصة بالمركز السادس من جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد ٤٦ نقطة. وتعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع أحمد حسام "ميدو" ، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد.

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