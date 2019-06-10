رياضة | بينتوس يرحل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينتوس يرحل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أنطونيو بينتوس ، مدرب اللياقة البدنية في ريال مدريد منذ صيف عام 2016 ، رحل عن الفريق الملكي.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن بينتوس سيرحل للعمل مع أنطونيو كونتي في إنتر ميلان.

أضافت الصحيفة نقلا عن كوريري ديلو سبورت أن زيدان أطلق سراح بينتوس حتى يتمكن من الذهاب إلى إنتر.

وصل بينتوس إلى مدريد في صيف عام 2016 كما كان قد بدأ الموسم مع أولمبيك دي ليون ، حيث وقع لثلاثة مواسم.