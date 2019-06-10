رياضة | تونس تحسم موقف فرجاني ساسي من أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تحسم موقف فرجاني ساسي من أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سهيل الشملي، طبيب تونس، جاهزية فرجاني ساسي لاعب وسط المنتخب ونادي الزمالك من الناحية الطبية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويستعد المنتخب التونسي من خلال معسكره في كرواتيا للمشاركة في منافسات أمم أفريقيا عن طريق المجموعة الخامسة مع منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا.

وقال طبيب تونس:"فرجاني ساسي أنهى فترة التأهيل والعلاج الخاصة به، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية".

وتعرض فرجاني ساسي لإصابة قوية في القدم مع نادي الزمالك، وخضع لعملية جراحية في بلاده وتم وضع برنامج تأهيلي لكي يلحق بمنافسات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.