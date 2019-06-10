ساعات تحسم موقف نجم البرازيل من كوبا أمريكا

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن آرثر قام بمعالجة الركبة بوضع الثلج عليها لتخفيف حدة الالتهاب في موضع الإصابة، عقب دخوله لغرفة خلع الملابس.
وأضافت أن مصادر طبية في المنتخب البرازيلي، أفادت بأنه لا يوجد قلق حول حالة آرثر، ومشاركته في بطولة كوبا أمريكا، التي ستنطلق في البرازيل يوم الجمعة المقبل.
ولفتت الصحيفة أنه في الساعات القليلة المقبلة، سيذهب آرثر للمستشفى لإجراء موجات فوق صوتية على الركبة، لتشخيص الإصابة بدقة، ومن ثم تحديد موقفه من العودة للمشاركة.
وتستضيف البرازيل فعاليات بطولة كوبا أمريكا، في الفترة من 14 يونيو/ حزيران الجاري، وحتى 7 يوليو/ تموز المقبل.
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