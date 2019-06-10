لاعب ريال مدريد يوافق على الرحيل للكالتشيو

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من تعزيز صفوفه بصفقة جديدة من نظيره ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب ريال مدريد، وافق على الرحيل لصفوف إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونوهت أن كوفاسيتش الذي لعب لتشيلسي الإنجليزي في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، وافق على اللعب تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.



وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان يتعين عليه إيجاد اتفاق مع النادي الملكي من أجل ضم ماتيو كوفاسيتش.

يذكر أن إنتر ميلان تحرر بعد نهاية موسم 2018-2019 من قيود قانون اللعب المالي النظيف، وبالتالي يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات بمعدل أكبر من المواسم الأخيرة.

