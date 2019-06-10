شكرا لقرائتكم الأهلي يفاوض نادي نمساوي من أجل نجم منتخب مالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل سيكو كواتا، مهاجم منتخب مالي للشباب، والمحترف فى صفوف ليفيرينج النمساوي الذى قدم مستوي متميز مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب المقامة في بولندا، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، حيث سجل 3 أهداف فى مونديال الشباب، ويبلغ من العمر 19 عاماً.

وتلقى مسئولي النادي الأهلي، العديد من مقاطع الفيديو من وكلاء اللاعبين للاعب المالي كواتا، وابدت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء اعجابها بقدرات اللاعب وإمكانية الاستفادة من قدراته البدنية والفنية، وتحركت إدراة التسويق فى النادي الأحمر للتفاوض مع النادي النمساوي من أجل ضم المهاجم الأفريقي.