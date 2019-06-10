شكرا لقرائتكم العميد يضع شرطا للاستغناء عن حسام حسن للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع العميد حسام حسن المدير الفني لسموحة شرطاً للسماح لحسام حسن مهاجم الفريق السكندري بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأبدى العميد موافقة على رحيل حسام حسن والذي تلقى عرضاً للانتقال للأهلي، وهو التعاقد مع مهاجم سوبر يدعم هجوم الفريق فى الموسم المقبل، ويعد حسام حسن هو الخيار المحلي الأول لتدعيم هجوم الأهلى فى الصيف، فى ظل تعثر ضم أحمد على هداف المقاولون العرب والدوري العام، لمغالاة ناديه فى مطالبه المادية الخاصة ببيعه.

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