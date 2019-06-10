شكرا لقرائتكم جهاز سلة الأهلى يوافق على فسخ التعاقد مع مؤمن أبو العينين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفنى لفريق سلة الأهلى بقيادة أشرف توفيق، فسخ التعاقد مع مؤمن أبو العينين لاعب الفريق بناء على رغبة الأخير فى العودة للاسكندرية.
يأتى فسخ التعاقد بناءا على رغبة اللاعب ، لظروف خاصة به ، حيث ان أسرته تقيم بالإسكندرية ويتطلب الامر وجوده بجوارهم خلال الفترة القادمة .
يشار إلى أن الأهلى تعاقد مع أبو العينين موسم 2016 قادما من الاتحاد السكندرى ، و بعد الانضمام للقلعة الحمراء أصيب بالرباط الصليبى ، ولكنه تعافى وشارك مع الفريق الموسمين الماضيين .
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