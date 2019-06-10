شكرا لقرائتكم جهاز سلة الأهلى يوافق على فسخ التعاقد مع مؤمن أبو العينين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفنى لفريق سلة الأهلى بقيادة أشرف توفيق، فسخ التعاقد مع مؤمن أبو العينين لاعب الفريق بناء على رغبة الأخير فى العودة للاسكندرية.

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يأتى فسخ التعاقد بناءا على رغبة اللاعب ، لظروف خاصة به ، حيث ان أسرته تقيم بالإسكندرية ويتطلب الامر وجوده بجوارهم خلال الفترة القادمة .

يشار إلى أن الأهلى تعاقد مع أبو العينين موسم 2016 قادما من الاتحاد السكندرى ، و بعد الانضمام للقلعة الحمراء أصيب بالرباط الصليبى ، ولكنه تعافى وشارك مع الفريق الموسمين الماضيين .