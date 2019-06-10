شكرا لقرائتكم فريدة محمد تتوج ببطولة أرمينيا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصلت المصرية فريدة محمد لاعبة سبورتنج، على بطولة أرمينيا المفتوحة لسيدات الاسكواش، وذلك عقب تغلبها في المباراة النهائية على منافستها البولندية كارينا تايما.

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وكانت فريدة محمد، قد فازت بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 11-3، 11-8، 13-11.

يشار إلى أن فعاليات بطولة أرمينيا انطلقت في 6 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تبلغ 5 ألاف دولار .