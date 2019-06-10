شكرا لقرائتكم فريدة محمد تتوج ببطولة أرمينيا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصلت المصرية فريدة محمد لاعبة سبورتنج، على بطولة أرمينيا المفتوحة لسيدات الاسكواش، وذلك عقب تغلبها في المباراة النهائية على منافستها البولندية كارينا تايما.
وكانت فريدة محمد، قد فازت بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 11-3، 11-8، 13-11.
يشار إلى أن فعاليات بطولة أرمينيا انطلقت في 6 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تبلغ 5 ألاف دولار .
كانت هذه تفاصيل خبر فريدة محمد تتوج ببطولة أرمينيا المفتوحة للإسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.