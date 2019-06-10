البرازيل تكتسح هندوراس بسبعة أهداف قبل كوبا أميركا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح المنتخب البرازيلي لكرة القدم ضيفه منتخب الهندوراس 7 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأحد في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
وسجل أهداف المنتخب البرازيلي غابرييل جيسوس (هدفين) في الدقيقتين السادسة و47 وتياغو سيلفا في الدقيقة 13 وفيليبي كوتينيو في الدقيقة 37 من ركلة جزاء وديفيد نيريس في الدقيقة 56 وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 65 وريتشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 70.
ويستعد المنتخب البرازيلي للمشاركة في بطولة كوبا أميركا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو، ويلعب المنتخب البرازيلي في المجموعة الأولى مع منتخبات فنزويلا وبيرو وبوليفيا.
فيما يستعد منتخب الهندوراس للمشاركة في بطولة الكونكاكاف (الكأس الذهبية) التي تقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 7 يوليو.
ويلعب منتخب الهندوراس في المجموعة الثالثة مع منتخبات جامايكا وكوراساو والسلفادور.
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