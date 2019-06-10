صور.. اللاعب الهولندي فرناندو ريكسن يطالب معجبيه بالمساهمه في علاجه بعد تدمير جهازه العصبي

ترجمة: أحمد أبوعقيل

نشر اللاعب الهولندي السابق فرناندو ريكسن البالغ من العمر 42 عامًا، شريط فيديو مؤثر تم تصويره من سريره في المستشفىي يوضح الحالة الحرجة التي وصل اليه بسبب مرض العصب العركي، مطالبا معحبيه بالمساهمة في حملة تبرعات والتي ستكون الأخيرة للمساعدة في علاجه .

وتحدث اللاعب من خلال جهاز يولد الكلام قائلا":أهلا .. أواجه ليلة خاصة "نظرًا لأنه أصبح من الصعب جدًا بالنسبة لي الحديث ، ستكون هذه هي ليلتي الأخيرة. تعال واجعل هذه الليلة تتذكرها. أتمنى أن أراك قريبًا يا فرناندو، "أنا محارب. محارب بروح القتال. لن أستسلم أبدًا ولن أستسلم أبدًا"

أثناء مكافحته للمرض ، كان اللاعب الهولندي الدولي السابق يجمع الأموال لصالح الآخرين الذين يعانون من مرض MND.

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أرسل المشجعون في جميع أنحاء العالم كلمات دعم لريكسن أثناء قيامهم بكتابة رسائل إليه على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال أحدهم: 'هناك فرناندو ريكسن واحد فقط. لا توجد ألوان لا تنافس - أحبك من إنسان إلى آخر، واصفا إياه بأنه "مقاتل حقيقي بكل معنى الكلمة" ، حثه أحدهم: "حافظ على قوة فرناندو".

لعب اللاعب الهولندي ريكسن مع نادي وزينيت سانت بطرسبرغ الفرنسي ، وفاز بـ 12 مباراة دولية مع منتخب بلاده.