سوبر كورة يكشف حقيقة مفاوضات الاتحاد السعودي مع كهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف لؤي هشام ناظر، رئيس نادي الاتحاد السعودى، عن حقيقة مفاوضات النادى مع محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم نادى الزمالك، للفريق السعودى الموسم المقبل. لمعرفة حقيقة مفاوضات الاتحاد السعودي مع كهربا اضغط هنا

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