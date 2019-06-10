شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قدم لاعبو الزمالك المعارون مع أنديتهم قبل حسم مصيرهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك نادى الزمالك عددا كبيرا من اللاعبين المعارين لأندية أخرى هذا الموسم، وصل عددهم إلى 16 لاعبًا، ومن المنتظر تحديد مصيرهم سواء بعودة بعضهم إلى الفريق الأبيض أو استمرار البعض الآخر فى الإعارة، أو الاستغناء النهائى، لتحديد هيكل الفريق فى الموسم الجديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه لاعبو الزمالك المعارون لأندية أخرى هذا الموسم..

- رزاق سيسيه وأحمد داوودا مع الاتحاد السكندرى

يتواجد الثنائى رزاق سيسيه وأحمد داوودا ضمن صفوف الاتحاد السكندرى هذا الموسم، وشارك سيسيه مع زعيم الثغر فى 43 مباراة بواقع 32 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفًا بواقع 7 فى الدورى و3 فى البطولة العربية وهدفًا فى كأس مصر.

فيما شارك أحمد داوودا مع الاتحاد السكندرى فى 17 مباراة بواقع 13 مباراة فى الدورى و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر.

- مصطفى محمد وجمال وكابوريا فى طلائع الجيش

كما يتواجد الثلاثى مصطفى محمد وإسلام جمال وأحمد كابوريا ضمن صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة هذا الموسم، حيث شارك مصطفى محمد فى 29 مباراة بالدورى مع الطلائع، أحرز خلالها 12 هدفًا.

فيما شارك إسلام جمال فى 21 مباراة مع طلائع الجيش، بواقع 20 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالها هدفين فى الدورى.

فيما شارك أحمد كابوريا مع طلائع الجيش 31 مباراة بواقع 29 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالها 5 أهداف من بينها هدف فى كأس مصر، كما شارك فى مباراتين مع الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية فى الأدوار التمهيدية قبل انتقاله إلى صفوف الطلائع أحرز خلالها هدفًا.



- عماد فتحى وروقا ورفعت فى إنبى - عماد فتحى وروقا ورفعت فى إنبى

كما يتواجد الثلاثى عماد فتحى ومحمد أشرف روقا وأحمد رفعت ضمن صفوف فريق إنبى هذا الموسم، حيث شارك عماد فتحى مع الفريق البترولى فى 24 مباراة بواقع 22 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالها 3 أهداف من بينها هدف فى كأس مصر.

فيما شارك محمد أشرف روقا فى 29 مباراة مع إنبى بواقع 27 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالها هدفًا فى الدورى، وشارك أحمد رفعت فى 13 مباراة بالدورى الممتاز مع إنبى أحرز خلالها هدفين، حيث تم إعارته فى يناير الماضى إلى النادى البترولى لمدة ستة أشهر.

- باولو ومخلوف فى الداخلية

ويتواجد حسام سلامة "باولو" ومحمد مخلوف ضمن صفوف الداخلية هذا الموسم، وشارك حسام باولو فى 29 مباراة مع الداخلية فى الدورى الممتاز أحرز خلالها 12 هدفًا.

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فيما شارك محمد مخلوف فى 17 مباراة بالدورى الممتاز مع الداخلية أحرز خلالها هدفًا.

- باسم مرسى وفتوح مع سموحة

فيما تواجد باسم مرسى وأحمد أبو الفتوح مع نادى سموحة إلا أن الأخير عقد إعارته يمتد إلى الموسم المقبل، فيما شارك باسم مرسى من يناير حتى أزمته الشهيرة فى 6 مباريات بمسابقة الدورى الممتاز مع الفريق السكندرى ولم يحرز خلالها أى أهداف، فيما شارك أحمد أبو الفتوح فى 8 مباريات فى الدورى الممتاز منذ انضمامه لسموحة.

- محمود دونجا مع الإسماعيلى

انضم محمود عبد العاطى دونجا إلى صفوف الإسماعيلى على سبيل الإعارة من الزمالك فى يناير الماضى، شارك خلالها مع الدراويش فى 22 مباراة بواقع 16 مباراة فى الدورى و5 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالها هدفًا.

- شيكابالا مع أبولون سميرنى اليونانى

انتقل محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، إلى فريق أبولون سميرنى اليونانى على سبيل الإعارة منذ مطلع الموسم الجارى، إلا أنه لم يستكمل فترة الإعارة وعاد إلى مصر، بعدما شارك فى 11 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى اليونانى بمعدل 439 دقيقة، ومباراة فى الكأس أحرز خلالها هدفًا.

- معروف يوسف فى الشرطة العراقى

أما النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك الذى تم إعارته فى مطلع الموسم إلى الشرطة العراقى، وذلك لضم الأبيض للتونسى فرجانى ساسى، فاستطاع أن يقدم موسما جيدا مع الفريق العراقى ورفض الأخير الاستغناء عن خدماته فى يناير الماضى بعد رغبة اللاعب فى العودة إلى الدورى المصرى ليكمل موسمه مع الفريق العراقى بعد ظهوره بمستوى جيد منذ ضمه وأحرز هدفين لفريقه فى الدورى.

- كاسونجو مع الوحدة السعودى

انتقل الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى صفوف الوحدة السعودى على سبيل الإعارة من الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، وشارك فى 13 مباراة، بواقع 10 فى الدورى السعودى و3 بكأس خادم الحرمين الشريفين، أحرز خلالها 4 أهداف بالدورى.