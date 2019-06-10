شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد استاد القاهرة الدولى لاستضافة مباريات بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة بين 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، وتقام مباريات المجموعة الأولى التى تضم المنتخب الوطنى على الاستاد الدولى. وأظهرت بعض اللقطات الجوية لاستاد القاهرة حالة الملعب الدولى بعد الإصلاحات التى تمت فيه خلال الفترة الماضية ليكون مؤهلاً لاستضافة أقوى بطولة فى القارة السمراء. Advertisements وتضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوى، الكونغو، وأوغندا، وتقام المباراة الافتتاحية بين الفراعنة ومنتخب زيمبابوي على استاد القاهرة الدولى 21 يونيو الجارى.

استاد القاهرة



استاد القاهرة



استاد القاهرة صور جوية



استاد القاهرة ليلا

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