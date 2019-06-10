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الأهلى يفسخ التعاقد مع مؤمن أبو العينين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الجهاز الفنى لفريق سلة الأهلى، بقيادة أشرف توفيق، على فسخ التعاقد مع مؤمن أبو العينين لاعب الفريق بناءً على رغبة الأخير فى العودة للإسكندرية.

جاء فسخ التعاقد بناءً على رغبة اللاعب لظروف خاصة به، حيث إن أسرته تقيم بالإسكندرية ويتطلب الأمر وجوده بجوارهم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الأهلى تعاقد مع أبو العينين موسم 2016 قادما من الاتحاد السكندرى، وبعد الانضمام للقلعة الحمراء أصيب بالرباط الصليبى، ولكنه تعافى وشارك مع الفريق الموسمين الماضيين.

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