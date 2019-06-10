سوبر كورة.. 8 أرقام تحسم حراسة مرمى المنتخب تفتكر مين الأجدر؟.. فيديوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولة امم افريقيا 2019، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو من العام الجارى، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخ البطولة، حيث يأمل الفراعنة في تحقيق اللقب الثامن الغائب منذ سنوات. ويستعرض " سوبر كورة " 8 أرقام تحسم حراسة مرمى المنتخب الوطنى فى امم افريقيا، من خلال الفيديو جراف التالى.. سوبر كورة " 8 أرقام تحسم حراسة مرمى المنتخب الوطنى فى امم افريقيا، من خلال الفيديو جراف التالى..

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