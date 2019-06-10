شكرا لقرائتكم الجونة يفاوض الزمالك لضم أحمد مدبولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاوض مسئولى نادى الجونة ، نادى الزمالك من أجل ضم أحمد مدبولى صانع العاب الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة . Advertisements يشار إلى أن فريق الجونة يتبقى له مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن المواجهات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى. يذكر أن فريق الجونة يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة.

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