شكرا لقرائتكم المقاولون: طاهر طاهر أغلق ملف العروض خلال الفترة الحالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عادل المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، إن طاهر طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل أغلق ملف العروض في الفترة الحالية من أجل التركيز في برنامجه التأهيلي والعودة سريعاً إلى الملاعب.

طاهر يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الركبة التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب، بعد أن كان صانع ألعاب المقاولون العرب قد دخل دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك.

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يشار إلى أ المقاولون العرب يستعد لمواجهة النادي الأهلي المؤجلة من الجولة 33 بالدوري، والتي تقام بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة خلف النادي المصري صاحب المركز الخامس برصيد 52 نقطة.