شكرا لقرائتكم عنتر يؤجل حسم الرحيل عن الزمالك انتظارا لقرار مجلس القلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، تأجيل حسم مدى موافقته من عدمه على العروض التى قدمت له خلال الفترة الأخيرة حيث تلقى اللاعب بعض العروض من أندية عربية بجانب أخرى محلية.

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وكان عنتر، قد نقل لمجلس الزمالك، العروض، التى قدمت له لمعرفة رأى المجلس إذا كانت هناك موافقة حول رحيله عن الفريق فى الموسم الجديد من عدمه حتى يحسم مصيره بعدما ابتعد عن المشاركة فى عهد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق.

ولكن مسئولو الزمالك، رفضوا اتخاذ أى قرار بشأن رحيل عنتر أو غيره من اللاعبين فى الوقت الحالى منتظرين عقد جلسة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق وتحديد شكل المرحلة المقبلة بالقلعة البيضاء.