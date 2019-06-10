شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر بيلاروسى لشباب الملاكمة فى يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، دخول منتخب الشباب فى معسكر مغلق ببيلاروسيا خلال الفترة من 15 وحتى 21 يوليو المقبل.
وأضاف غنيم أنه من المقرر مشاركة منتخب الشباب فى هذا المعسكر بـ 6 لاعبين، مشيرا إلى أن المشاركة فى هذا المعسكر تأتى لرد الدعوة بعدما استضافت مصر معسكر المنتخب البيلاروسى فى ديسمبر الماضى.
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