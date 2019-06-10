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معسكر بيلاروسى لشباب الملاكمة فى يوليو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، دخول منتخب الشباب فى معسكر مغلق ببيلاروسيا خلال الفترة من 15 وحتى 21 يوليو المقبل.

وأضاف غنيم أنه من المقرر مشاركة منتخب الشباب فى هذا المعسكر بـ 6 لاعبين، مشيرا إلى أن المشاركة فى هذا المعسكر تأتى لرد الدعوة بعدما استضافت مصر معسكر المنتخب البيلاروسى فى ديسمبر الماضى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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