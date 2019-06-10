شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر يرفض حسم عروض الرحيل عن الزمالك انتظاراً لمجلس الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، حسم مدى موافقته من عدمه على العروض التى قدمت له خلال الفترة الأخيرة، حيث تلقى اللاعب بعض العروض من أندية عربية بجانب أخرى محلية.

ونقل عنتر لمجلس الزمالك العروض لمعرفة رأيه إذا كانت هناك موافقة حول رحيله عن الفريق فى الموسم الجديد من عدمه حتى يحسم مصيره، بعدما ابتعد عن المشاركة فى عهد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق.

ورفض مسئولو الزمالك اتخاذ أى قرار بشأن رحيل عنتر أو غيره من اللاعبين فى الوقت الحالى منتظرين عقد جلسة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق وتحديد شكل المرحلة المقبلة بالقلعة البيضاء.