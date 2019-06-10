قصة صور .. أسبوع الأفراح فى الرياضة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام القليلة الماضية احتفال عدد من نجوم الرياضة سواء الكرة أو اليد أو الإسكواش بزفافهم خلال فترة راحة عيد الفطر المبارك . و نجد أن هذا الإسبوع شهد زفاف كلا من صلاح محسن لاعب الكرة فى الأهلى و أسامة إبراهيم لاعب الإسماعيلى و ثنائى كرة اليد أحمد حسام و على هشام فضلا عن نجم الإسكواش كريم عبد الجواد . و يرصد الخليج 365 لقطات ترصد فرحة هؤلاء النجوم فى الصور التالية :

صلاح محسن لاعب الأهلى و زوجته

صلاح محسن و عروسته Advertisements

صلاح محسن و زوجته

أسامة إبراهيم نجم الإسماعيلى و زوجته

كريم عبد الجواد نجم الإسكواش

أحمد حسام لاعب يد الأهلى المنضم حديثا إلى الزمالك و عروسته

نجوم يد الزمالك مع العريس

جانب من فرح على هشام

عروسة على هشام

العريس على هشام لاعب يد الزمالك و زميله يحيى خالد

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