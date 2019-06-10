شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفاوض "مدبولى" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الجونة فى مفاوضات جادة مع الزمالك لضم أحمد مدبولى صانع العاب الفريق الأبيض خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة. ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن المواجهات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يفاوض "مدبولى" الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.