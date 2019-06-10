شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: طاهر محمد طاهر يغلق ملف العروض "مؤقتاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أن طاهر طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل أغلق ملف العروض فى الفترة الحالية للتركيز فى برنامجه التأهيلى والعودة سريعاً إلى الملاعب.

ويسير طاهر بخطى ثابتة فى برنامجه التأهيلى للتعافي من إصابة الركبة التى أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب، بعدما دخل صانع ألعاب المقاولون العرب دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك.

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ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي المؤجلة من الجولة 33 بالدورى، والتي تقام بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة خلف النادي المصري صاحب المركز الخامس برصيد 52 نقطة.