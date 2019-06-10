شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير استقدام مدرب الأجنبى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة الكرة بنادى الزمالك عدد من الترشيحات بشأن المدربين الأجانب من الوسطاء ومن ضمنهم استقدام المدرب اليونانى تاكيس ليمونيس لتولى تدريب الفريق الأبيض.

وتناقش إدارة الكرة بالقلعة البيضاء، مقترحًا باستقدام مدرب أجنبى للفريق فى الموسم المقبل، وتلقت عدد من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب، من بينهم المدرب اليونانى صاحب الـ59 عاما الذى يمتاز بتفضيله للعب بطريقة 4/2/3/1، وسبق له أن تولى تدريب نادى أولمبياكوس اليونانى، وحقق معهم لقب الدورى المحلى 4 مرات، أعوام 2001, 2002 , 2007 و 2017، كما حقق لقب الكأس مرتين عامى 2001 و 2002، وكانت له تجربتين خارج اليونان واحدة منهم مع نادى الرائد فى السعودية، وتجربة أخرى فى قبرص مع نادى أمونيا، وحقق معهم الثنائية المحلية الدورى والكأس عام 2010، واصبح متفرغ منذ يناير 2018.

ووفقًا لمصدر مسئول داخل الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سيحسم ذلك الاقتراح من عدمه بشأن استقدام مدرب أجنبى خلال فترة التوقف الجارية أو استمرار الاعتماد على خالد جلال، المدير الفنى للفريق فى قيادة الفريق، خلال الأيام القليلة الجارية من عدمه، وذلك لغلق الملف بشكل نهائى بعد مناقشة هذا المقترح، خاصة فى ظل ثقة رئيس النادى فى قدرات خالد جلال، فى قيادة الفريق لتحقيق الأهداف التى يسعى لها الفريق الأبيض بعد توليه المسئولية الفنية خلفا للسويسرى كريستيان جروس.