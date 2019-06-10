شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب نيجيريا يعسكر فى الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قد كشف عن القائمة النهائية التى سيخوض بها منافسات بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجارى.

وجاءت قائمة منتخب نيجيريا خالية من جونيو أجايى لاعب وسط النادي الأهلي الذى كان يتواجد في قائمة الانتظار، ويعد أليكس أيوبى، لاعب وسط أرسنال الإنجليزى، وأحمد موسى نجم النصر السعودى، أبرز اللاعبين المتواجدين فى القائمة النهائية والتى جاءت كالتالى:

"فرانسيس أوزوهو "أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي"، وإكيتشوكو إزينوا "كاتسينا يونايتد"، ودانييل أكبي "كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي"، فى حراسة المرمى وأولالوا أينا "تورينو الإيطالي"، وعبد الله شيهو "بورصا سبور التركي"، وتشيدوزي أوازييم "تشايكور ريزا سبور التركي"، وويليام تروست إكونج "أودينيزي الإيطالي"، وليون بالوجن "برايتون هوف ألبيون الإنجليزي"، وكينيث أوميرو "ليجانيس الإسباني"، وجاميلو كولينز "بادربورن الألماني"، فى خط الدفاع، وجون أوبي ميكيل "ميدلسبره الإنجليزي"، وويلفريد نديدي "ليستر سيتي الإنجليزي"، وأوجينيكارو إيتيبو "ستوك سيتي الإنجليزي"، وجون أوجو "هابويل بير شيفا"، فى خط الوسط، وأحمد موسى "النصر السعودي"، وفيكتور أوسيمن "شارلروا البلجيكي"، وموسيس سيمون "ليفانتي الإسباني"، وأوديون إيجالو "شانجهاي شينهوا الصيني"، وهنري أونيكورو "جالطة سراي التركي"، وأليكس إيوبي "أرسنال الإنجليزي"، وصامويل كالو "بوردو الفرنسي"، وبول أونواتشو "ميدتيلاند الدنماركي"، وصامويل تشوكويزي "فياريال الإسباني".

ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا مع منتخبات بوروندي ومدغشقر وغينيا.



التقاط-الصور-داخل-فندق-الاقامه



التقاط-الصور-مع-لاعبى-منتخب-نيجيريا



الجهاز-الفنى-لمنتخب-نيجيريا

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الجهاز-الفنى-لمنتخب-نيجيريا-داخل-فندق-الاقامة



المدير-الفنى-لمنتخب-نيجيريا-داخل-فندق-الاقامه



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توافد-اللاعبين-على-فندق-الاقامة



توافد-اللاعبين-على-فندق-الاقامه



توافد-اللاعبين-وتوزيع-العصائر-لحظة-دخولهم-الفندق



توزيع-العصائر-على-لاعبى-منتخب-نيجيريا



توزيع-العصائر-عن-لاعبى-منتخب-نيجيريا