طبيب منتخب تونس: ساسي جاهز للمشاركة في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سهيل الشملي، طبيب المنتخب التونسي، على جاهزية فرجاني ساسي لاعب وسط المنتخب ونادي الزمالك من الناحية الطبية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويستعد المنتخب التونسي من خلال معسكره في كرواتيا للمشاركة في منافسات أمم أفريقيا عن طريق المجموعة الخامسة مع منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا.

وقال طبيب منتخب تونس في تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورت" "فرجاني ساسي أنهى فترة التأهيل والعلاج الخاصة به، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية".

وواصل "ساسي شارك بشكل طبيعي في التدريبات مع زملائه بالمنتخب، يتم تجهيزه من الناحية البدنية والفنية للمباريات، وقرار إشراكه في المباريات سوف يعود للجهاز الفني للمنتخب بكل تأكيد".

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وشدد "لكن من الجانب الطبي، فرجاني ساسي سليم وأصبح لائقا للمباريات".

وتعرض فرجاني ساسي لإصابة قوية في القدم مع نادي الزمالك، وخضع لعملية جراحية في بلاده وتم وضع برنامج تأهيلي لكي يلحق بمنافسات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وأضاف "لا يوجد أي مشاكل تتعلق بلاعبي المنتخب التونسي، لا يوجد إصابات، جميع اللاعبين في حالة جيدة، يتم التحضير للبطولة جيدا، هناك لاعبين شاركوا في عدد كبير من المباريات، وهناك من حصل على فترة راحة مؤخرا".

واختتم "لا يوجد أي أزمات تتعلق بلاعبي الترجي في المنتخب التونسي، ما يتعلق بمباراة الوداد ونهائي دوري أبطال أفريقيا ليس له أي تأثير، الجميع يركز مع المنتخب التونسي فقط لا غير".